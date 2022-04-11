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Вратарь «Миннесоты» Флёри вышел к журналистам в футболке с изображением Капризова

Вратарь «Миннесоты» Флёри вышел к журналистам в футболке с изображением Капризова
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37-летний канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри вышел к журналистам после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) в футболке с изображением российского форварда Кирилла Капризова.

Флёри в футболке с изображением Капризова.

Флёри в футболке с изображением Капризова.

Фото: «Твиттер» журналиста The Athletic Майкла Руссо.

Напомним, в этой игре Капризов отметился голом. Благодаря этой заброшенной шайбе он повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон, сравнявшись с достижением Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. Капризову же на аналогичное количество голов потребовалось 70 игр.

Марк-Андре Флёри в нынешнем сезоне провёл 49 матчей, в которых отражал 91,0% бросков, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру. Отметим, что сезон он начинал в составе «Чикаго Блэкхоукс», однако в дедлайн перебрался в «Миннесоту».

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