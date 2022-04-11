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Кросби стал 7-м игроком в истории НХЛ по скорости набора 1400 очков

Кросби стал 7-м игроком в истории НХЛ по скорости набора 1400 очков
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34-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившийся дублем и голевой передачей в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ), стал седьмым хоккеистом в истории НХЛ по скорости набора 1400 очков. Для покорения такой отметки по количеству результативных действий Кросби потребовалось 1100 матчей.

Быстрее набирали только Уэйн Гретцки (580), Марио Лемье (691), Марсель Дионн (1022), Фил Эспозито (1070), Яромир Ягр (1086) и Стив Айзерман (1093).

В нынешнем сезоне Сидни совершил 75 (28+47) результативных действий в 61 встрече. Всего за карьеру в НХЛ Кросби провёл 1100 матчей, в которых набрал 1400 (514+886) очков при коэффициенте полезности «+196» и 723 минутах штрафного времени. Его 12-летний контракт на общую сумму $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.

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