Кросби сравнялся с Ягром по голам в овертайме в истории НХЛ. Они делят второе место

34-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившийся дублем и голевой передачей в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ), сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром по количеству шайб в овертаймах в НХЛ.
На счету Кросби, как и у Ягра, стало 19 голов в овертаймах за карьеру в НХЛ. Лидер по этому показателю 36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (24).
В нынешнем сезоне Сидни совершил 75 (28+47) результативных действий в 61 встрече. Всего за карьеру в НХЛ Кросби провёл 1100 матчей, в которых набрал 1400 (514+886) очков при коэффициенте полезности «+196» и 723 минутах штрафного времени. Его 12-летний контракт на общую сумму $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.
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