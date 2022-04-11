«Почему он у нас один за 10 лет?» Плющев – о повторении Капризовым рекорда «Миннесоты»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на достижение форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который повторил рекорд клуба по голам за сезон.



«Секрет Кирилла в мастерстве. Он показывает хорошие результаты, что связано с характером, индивидуальными качествами. У Капризова есть возможность добавлять, он знает, что и как нужно делать. Кирилл показывает хороший добротный хоккей. Но надо поинтересоваться, почему он у нас один за 10 лет? Это уже другой вопрос. А игра Капризова – его хороший и высокий уровень.



Овечкин уже давно блистает на арене, Панарин тоже достаточно известная личность. Они давно о себе заявили. А почему за последние 8-10 лет кроме Капризова мы ничего не выдали на-гора? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



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