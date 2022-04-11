Джордан Стаал оформил хет-трик в НХЛ впервые за 4898 дней. Это рекордный промежуток в лиге

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал сделал первый хет-трик в НХЛ спустя 4898 дней. Хоккеист забросил три шайбы в ворота «Анахайм Дакс» (5:2) в матче регулярного чемпионата. Этот хет-трик стал первым для него с 11 ноября 2008 года, когда он в составе «Питтсбург Пингвинз» забил три гола в ворота «Детройт Ред Уингз».



В период между этими днями прошло 4898 дней – это самый длинный промежуток между двумя хет-триками игрока в истории НХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина», набрав 101 очко, вышла на второе место. «Анахайм» с 70 баллами остаётся на 12-й строчке на Западе. В следующем матче «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» сыграет с «Флоридой Пантерз».

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