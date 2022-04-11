Вайсфельд: мне кажется, что СКА выглядит лучше ЦСКА. Они как-то больше в хоккей играют

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру СКА и ЦСКА в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 (3-2).
«Если говорить совсем формально, то СКА вырвал победу в пятой игре у ЦСКА за счёт последнего большинства. Но надо отметить, что петербуржцы хорошо действовали, и мне вообще кажется, что они выглядят лучше, чем ЦСКА. Они как-то больше в хоккей играют, больше заточены на атаку.
Кроме того, лидеры ЦСКА находятся не в лучшем состоянии. Понятно, что где-то помогают Попов, Светлаков, но вести за собой команду должны именно лидеры. Вот у СКА тот же Гусев в каждой игре создаёт опасность.
Не думаю, что выигранный со счётом 6:0 период в третьем матче как-то негативно повлиял на ЦСКА. Это может расслабить какой-нибудь неопытный коллектив, а в ЦСКА все игроки знают, что такое плей-офф и что там такие вещи иногда случаются», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 11 апреля 2022
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