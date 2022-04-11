Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов останется на посту наставника клуба.



«Кудашов продолжит работу в «Динамо». У него двухлетний контракт», — передаёт слова президента клуба Виктора Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



50-летний специалист возглавляет бело-голубых с 2021 года. Под его руководством «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона, в первом раунде Кубка Гагарина обыграв в серии «Северсталь» (4-3).



В полуфинале Запада динамовцы уступили в серии ЦСКА со счётом 0-4.



Отметим, что в апреле прошлого года Кудашов подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1». Последние раз бело-голубые выигрывали Кубок Гагарина в 2013 году, в финале обыграв «Трактор» (4-2).