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Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»

Алексей Кудашов сохранил пост главного тренера московского «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов останется на посту наставника клуба.

«Кудашов продолжит работу в «Динамо». У него двухлетний контракт», — передаёт слова президента клуба Виктора Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

50-летний специалист возглавляет бело-голубых с 2021 года. Под его руководством «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона, в первом раунде Кубка Гагарина обыграв в серии «Северсталь» (4-3).

В полуфинале Запада динамовцы уступили в серии ЦСКА со счётом 0-4.

Отметим, что в апреле прошлого года Кудашов подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1». Последние раз бело-голубые выигрывали Кубок Гагарина в 2013 году, в финале обыграв «Трактор» (4-2).

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