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Сопин: «Динамо» может прийти к общему знаменателю в переговорах с Беловым

Сопин: «Динамо» может прийти к общему знаменателю в переговорах с Беловым
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал кадровую ситуацию в клубе.

«Защитник Артём Волков имеет ещё годичный контракт с московским «Динамо». Трансферный рынок сейчас довольно нестабильный, поэтому ни про одного хоккеиста нельзя на 100% сказать, что он неприкасаемый и точно остаётся, или будет обменян. Но на данный момент Волков является игроком «Динамо», а его непопадание в состав – это больше вопрос к тренерскому штабу и к самому Артёму.

Может ли остаться Белов? И я, и Алексей Николаевич Кудашов переговорили с игроком после окончания сезона. В принципе, у нас есть понимание, что мы можем прийти к общему знаменателю, поэтому я такой вариант не исключаю», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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