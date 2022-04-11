«Металлург» в пятом матче одержал победу над «Трактором» и вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финала Восточной конференции со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



На 13-й минуте счёт открыл форвард «Магнитки» Максим Карпов, ему ассистировали Ярослав Хабаров и Илья Николаев. Ответную шайбу на 34-й минуте забросил Виталий Кравцов, голевой пас отдал Никита Тертышный.



Победную шайбу на последней минуте встречи забросил нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов.



«Магнитка» одержала победу в серии со счётом 4-1 и вышла в финал Кубка Гагарина 2022 года. Подопечные Ильи Воробьёва в решающей серии сыграют с победителем противостояния между СКА и ЦСКА (3-2).



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