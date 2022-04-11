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«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Металлург» в пятом матче одержал победу над «Трактором» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» в пятом матче одержал победу над «Трактором» и вышел в финал Кубка Гагарина
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финала Восточной конференции со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

На 13-й минуте счёт открыл форвард «Магнитки» Максим Карпов, ему ассистировали Ярослав Хабаров и Илья Николаев. Ответную шайбу на 34-й минуте забросил Виталий Кравцов, голевой пас отдал Никита Тертышный.

Победную шайбу на последней минуте встречи забросил нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов.

«Магнитка» одержала победу в серии со счётом 4-1 и вышла в финал Кубка Гагарина 2022 года. Подопечные Ильи Воробьёва в решающей серии сыграют с победителем противостояния между СКА и ЦСКА (3-2).

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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
11 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Карпов (Хабаров, Николаев) – 12:11 (5x5)   1:1 Кравцов (Бывальцев, Тертышный) – 33:53 (5x5)   2:1 Дронов (Карри) – 59:45 (5x5)
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