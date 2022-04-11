Агент Квартальнова прокомментировал отставку тренера «Ак Барса»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, прокомментировал уход клиента из казанского клуба.
«Отставка тренера – это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлён. Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов. Анализировать ситуацию по сезону – это не моя прерогатива, а руководства «Ак Барса», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 56-летний специалист возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. Вместе с клубом он сумел выйти в полуфинал Кубка Гагарина — 2021, где уступил в серии «Авангарду» (3-4).
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