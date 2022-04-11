«Какая игра! Горжусь своими ребятами». Воробьёв — о 2:1 с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги пятого матча полуфинала Кубка Гагарина — 2022 с «Трактором» (2:1), а также выход клуба в финал КХЛ.
«Какая игра! Столько эмоций, моментов. Игра шла до гола. Гриша вытащил свою пушку, попал Бэйлену в спину, и шайба залетела. Думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами. Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович – прекрасный специалист, отличный тренер. Нам было очень непросто. Сейчас мы в финале.
Серия далась нам тяжело, но во второй игре у нас подзакончились эмоции.
Серия с «Авангардом» отняла очень много сил, была эмоциональной. Рады, что у нас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 11 апреля 2022
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