«Какая игра! Горжусь своими ребятами». Воробьёв — о 2:1 с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги пятого матча полуфинала Кубка Гагарина — 2022 с «Трактором» (2:1), а также выход клуба в финал КХЛ.



«Какая игра! Столько эмоций, моментов. Игра шла до гола. Гриша вытащил свою пушку, попал Бэйлену в спину, и шайба залетела. Думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами. Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович – прекрасный специалист, отличный тренер. Нам было очень непросто. Сейчас мы в финале.

Серия далась нам тяжело, но во второй игре у нас подзакончились эмоции.



Серия с «Авангардом» отняла очень много сил, была эмоциональной. Рады, что у нас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.