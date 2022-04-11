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Миллер: предел Подколзина — небо

Миллер: предел Подколзина — небо
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер прокомментировал потенциал российского форварда канадского клуба Василия Подколзина.

«Предел Подколзина – небо. У него безграничный потенциал. У него действительно нет никаких сложностей», — приводит слова Миллера журналист Фархан Лалджи.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20-летний россиянин принял участие в 70 матчах, забросив 10 шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «+7». Это его первый сезон в НХЛ.

«Ванкувер» в настоящий момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 80 очков после 73 проведённых встреч. В следующем матче «Кэнакс» сыграют дома с «Вегас Голден Найтс» (13 апреля, 5:00 мск).

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