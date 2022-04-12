Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор заработал очки в девятом гостевом матче подряд.
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Коннор отдал голевую передачу и продлил результативную серию на выезде до девяти матчей. Только три игрока лиги имеют серию в 10 матчей: Нил Пионк (2020/2021), Марк Шайфли (2020/2021) и Тодд Уайт (2008/2009).
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Пол Штястны, Евгений Свечников и Адам Лаури. Забитый гол помог Евгению набрать 19-е (7+12) очко в нынешнем сезоне. Два гола «Монреаля» забили Йоэль Армиа и Джош Андерсон.
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