Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Е. Свечников прервал 19-матчевую безголевую серию, забросив шайбу в ворота «Монреаля»

Е. Свечников прервал 19-матчевую безголевую серию, забросив шайбу в ворота «Монреаля»
Комментарии

«Виннипег Джетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников стал автором одной из заброшенных шайб. 25-летний россиянин прервал свою безголевую серию, которая составляла 19 встреч. В прошедшей игре Свечников провёл на льду 15 минут 58 секунд, нанёс три броска по воротам, совершил три силовых приёма при показателе полезности «0».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне форвард провёл 64 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 12 голевых передач при полезности «-3». «Виннипег» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 81 балл после 74 встреч.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022