Е. Свечников прервал 19-матчевую безголевую серию, забросив шайбу в ворота «Монреаля»

«Виннипег Джетс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась со счётом 4:2.



Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников стал автором одной из заброшенных шайб. 25-летний россиянин прервал свою безголевую серию, которая составляла 19 встреч. В прошедшей игре Свечников провёл на льду 15 минут 58 секунд, нанёс три броска по воротам, совершил три силовых приёма при показателе полезности «0».

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Всего в текущем сезоне форвард провёл 64 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 12 голевых передач при полезности «-3». «Виннипег» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 81 балл после 74 встреч.