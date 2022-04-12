The Athletic: Малкин всегда был пылающей душой «Питтсбурга». Сейчас Джено явно подавлен

Журналист The Athletic Роб Росси поделился мыслями о российском нападающем «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине.



«Малкин явно подавлен. Возможно, не без оснований. Контракт с ним не был переподписан, несмотря на то что Джено неоднократно заявлял о своём желании играть только за «Пингвинз». Половину прошлого года он провёл, восстанавливаясь после травмы колена, для чего требовалось хирургическое восстановление двух связок.



Несмотря на эти справедливые жалобы, Малкин забил 17 голов и набрал 36 очков в 35 играх — темп в 40 голов и 84 очка за весь сезон (впечатляет, учитывая, что операция на колене была второй в его карьере — и на той же ноге).



Малкина настигли дополнительные дисциплинарные взыскания со стороны Департамента безопасности игроков НХЛ после того, как в конце второго периода матча с «Нэшвиллом» он дважды ударил соперника. Вполне можно было ожидать, что он получит дисквалификацию как минимум на две встречи. Вам не нужно заниматься математикой, потому что даже дисквалификация на два матча оставила бы «Пингвинз» без их искры: Кросби, капитан «Питтсбурга» и член клуба 1400 очков, — сердце этих «Пингвинз»; Малкин же всегда был их пылающей душой — в самые тяжёлые для клуба моменты. И независимо от того, сколько матчей он пропустит, Малкина отметят официальные лица после его возвращения в регулярный сезон, и это, вероятно, продолжится и в плей-офф.



«Пингвинз» не могут ожидать от Малкина в атаке больше, чем он дал им в этом сезоне. Им следует ожидать большей дисциплины — будь оно в форме не-целиться-в-головы-соперников, когда ты расстроен, или в форме избегания неудачных передач — таких, как та, что привела к решающему голу Тома Уилсона из «Кэпиталз» в проигранном матче в субботу.



Малкин также в теории проводит свои последние дни в форме «Пингвинз», и он не захочет, чтобы они играли в том подавленном состоянии, в котором он пребывал в последнее время. Но «Питтсбург» ничего не сможет поделать, если Джено не станет всеконтролирующей силой, которая доминировала в прошлом сезоне, несмотря на то что играла на одной здоровой ноге», — приводит слова Росси The Athletic.

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