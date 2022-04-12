Гусманов: шансы «Магнитки» на победу в этом сезоне очень велики

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал итоги серии челябинского клуба с «Металлургом», а также шансы магнитогорцев на победу в Кубке Гагарина 2022 года.



«Где-то у «Трактора» не получилось перестроиться. Думаю, что «Магнитка» оказалась намного сильнее в атаке, чем «Трактор». Скорее всего, уровень хоккеистов «Металлурга» в атаке выше.



«Магнитка» — очень хорошая команда, показала хорошую игру, умение обороняться и огромный потенциал в атаке. Думаю, что шансы на победу в этом сезоне у неё очень велики», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Напомним, в решающей серии плей-офф КХЛ — 2022 подопечные Ильи Воробьёва сыграют с победителем пары между СКА и ЦСКА (3-2).