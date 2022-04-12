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Гусманов: шансы «Магнитки» на победу в этом сезоне очень велики

Гусманов: шансы «Магнитки» на победу в этом сезоне очень велики
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Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал итоги серии челябинского клуба с «Металлургом», а также шансы магнитогорцев на победу в Кубке Гагарина 2022 года.

«Где-то у «Трактора» не получилось перестроиться. Думаю, что «Магнитка» оказалась намного сильнее в атаке, чем «Трактор». Скорее всего, уровень хоккеистов «Металлурга» в атаке выше.

«Магнитка» — очень хорошая команда, показала хорошую игру, умение обороняться и огромный потенциал в атаке. Думаю, что шансы на победу в этом сезоне у неё очень велики», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, в решающей серии плей-офф КХЛ — 2022 подопечные Ильи Воробьёва сыграют с победителем пары между СКА и ЦСКА (3-2).

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