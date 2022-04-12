Гусманов: «Трактор» постепенно идёт вперёд, пусть и небольшими шажками

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов подвёл итоги сезона для челябинского клуба.



«Я думаю, что регулярный чемпионат в исполнении «Трактора» оставил хорошее впечатление. Но, конечно, самое главное – это плей-офф. То, что остановились в полуфинале, означает, что в целом направление правильное. Постепенно идут вперёд, пусть и небольшими шажками. Но всё равно я думаю, что это продвижение», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги челябинцы заняли второе место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Трактор» обыграл в серии «Нефтехимик» (4-0), в 1/4 финала оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-2). В серии с «Металлургом» подопечные Анвара Гатиятулина уступили со счётом 1-4.