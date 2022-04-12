«Надо быть выше этого». Терещенко — об ударе Малкина по лицу хоккеиста «Нэшвилла»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Надо уважать соперника. При всём уважении к Жене свои эмоции надо держать при себе. Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, причиной дисквалификации Малкина стал эпизод в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ). После сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника соперников Марка Боровецки клюшкой по рукам и лицу, после чего на лице Боровецки появилась кровь, он не вышел на лёд до конца игры.
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