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«Надо быть выше этого». Терещенко — об ударе Малкина по лицу хоккеиста «Нэшвилла»

«Надо быть выше этого». Терещенко — об ударе Малкина по лицу хоккеиста «Нэшвилла»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Надо уважать соперника. При всём уважении к Жене свои эмоции надо держать при себе. Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, причиной дисквалификации Малкина стал эпизод в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ). После сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника соперников Марка Боровецки клюшкой по рукам и лицу, после чего на лице Боровецки появилась кровь, он не вышел на лёд до конца игры.

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