В «Тракторе» дали оценку выступления команды и рассказали о реализации стратегии клуба

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвёл итоги сезона для челябинского клуба.
«Если давать оценку всему сезону, то, на мой взгляд, мы провели его хорошо. Проанализируем, что получилось, а что – нет, чтобы сделать выводы на будущее. Такую же оценку могу дать всему тренерскому штабу «Трактора».
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Стратегия клуба реализуется согласно плану. Мы в ближайшее время подведём итоги сезона, и после этого будет понимание о том, есть ли необходимость внесения корректировок в «Стратегию-2025».
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В плей-офф главное результат, а не то, в какой хоккей мы играем. Но тем не менее не сказал бы, что мы играем только в оборонительный хоккей. Мы проанализируем наше выступление и дадим более объективную оценку, что у команды получилось, а что – нет», – сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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