Гендиректор «Трактора»: у Седлака была очень серьёзная травма, она выбила его из колеи

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил решение легионеров остаться и продолжить играть за клуб в плей-офф КХЛ, а также рассказал о травме Лукаша Седлака, полученной в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2).



«Хочу поблагодарить наших легионеров, что в очень непростой для них ситуации они остались играть. Не просто играть, а работать с максимальной самоотдачей. Что касается их будущего, то это станет понятно только тогда, когда они вернутся в свои семьи домой, пообщаются с близкими. После этого мы поговорим о продолжении сотрудничества.



Конечно, травма Лукаша Седлака, полученная в серии с «Салаватом Юлаевым», выбила нашего нападающего из колеи. Это была очень серьёзная травма, Лукаш потерял игровой тонус. На нём это сказалось существенно», – сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.