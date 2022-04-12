Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» заявили, что сделают всё возможное для того, чтобы Кравцов остался в клубе

В «Тракторе» заявили, что сделают всё возможное для того, чтобы Кравцов остался в клубе
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о желании клуба оставить в своём составе нападающего Виталия Кравцова.

«Будем делать всё возможное, чтобы Виталий Кравцов остался в «Тракторе». Мы довольны игрой Виталия», – сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, осенью 2021 года «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

В текущем сезоне КХЛ 22-летний форвард провёл в регулярке 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при общей полезности «+4». В плей-офф Кравцов сыграл в 15 встречах, забросив семь шайб и отдав три передачи при полезности «-3».

Новость по теме
«Рейнджерс» не собираются отзывать Кравцова в НХЛ из-за вылета «Трактора» в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022