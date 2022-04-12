Шведский «Эребру» принял решение не продлевать контракты с двумя экс-игроками КХЛ
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Два хоккеиста, ранее выступавшие в клубах Континентальной хоккейной лиги, покинули шведский «Эребру», сообщает официальный сайт клуба.
Команду покинули канадский нападающий Даниэль Одетт и финский форвард Юусо Пуустинен. Также клуб не продлил соглашения с чешским защитником Петром Заморским и американским форвардом Ником Халлораном.
«Клуб принял решение не продлевать контракты с Ником Халлораном, Даниэлем Одеттом и Юусо Пуустиненом. Мы благодарим Петра, Ника, Даниэля и Юусо за время, проведённое в клубе, и желаем им удачи в дальнейшей карьере», — сообщил спортивный директор «Эребру» Никлас Йоханссон.
Напомним, Одетт выступал в КХЛ за „Витязь“ в сезоне-2021/2022, а Пуустинен играл за „Нефтехимик“ (2018-2019) и „Сибирь“ (2019-2021).
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