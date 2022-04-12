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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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СКА за первый период нанёс всего четыре броска по воротам ЦСКА, у москвичей — 15 бросков

СКА за первый период нанёс всего четыре броска по воротам ЦСКА, у москвичей — 15 бросков
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. После первого периода хозяева выигрывают — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА за первый игровой отрезок смог нанести по воротам Ивана Федотова всего четыре броска. ЦСКА, в свою очередь, за стартовые 20 минут бросил 15 раз в створ ворот Ларса Юханссона. Один из бросков оказался голевым. На 16-й минуте после выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания шайба оказалась у Михаила Григоренко, который бросил в касание и открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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