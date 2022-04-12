СКА за первый период нанёс всего четыре броска по воротам ЦСКА, у москвичей — 15 бросков
Поделиться
В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. После первого периода хозяева выигрывают — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА за первый игровой отрезок смог нанести по воротам Ивана Федотова всего четыре броска. ЦСКА, в свою очередь, за стартовые 20 минут бросил 15 раз в створ ворот Ларса Юханссона. Один из бросков оказался голевым. На 16-й минуте после выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания шайба оказалась у Михаила Григоренко, который бросил в касание и открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Новость по темеНикита Нестеров мощным силовым приёмом сбил игрока СКА. Видео
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
19:40
-
19:17
-
18:45
-
18:20
-
18:04
-
17:55
-
17:29
-
17:00
-
16:51
-
16:25
-
15:55
-
15:37
-
15:30
-
15:17
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
Партнерский контент