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«Айлендерс» по буллитам обыграл «Питтсбург», «Оттава» одолела «Детройт»

«Айлендерс» по буллитам обыграл «Питтсбург», «Оттава» одолела «Детройт»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

За победителей забивали Зак Паризе (дубль), Джош Бейли (дважды) и решающий буллит реализовал Кайл Палмьери. У гостей же отличились Джейк Гюнцель (дубль), Дэнтон Хайнен и Джефф Картер.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Ракелль, Кросби) – 05:52 (5x5)   1:1 Паризе (Барзал, Добсон) – 09:10 (5x4)   2:1 Паризе (Пелеч, Пажо) – 12:03 (4x5)   3:1 Бейли – 19:22 (5x5)   3:2 Хайнен (Капанен, Бойл) – 23:46 (5x5)   3:3 Гюнцель (Ракелль, Руведел) – 38:32 (5x5)   4:3 Бейли – 42:49 (5x5)   4:4 Картер (Гюнцель, Кросби) – 45:38 (5x4)   5:4 Палмьери – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился Тайлер Бертуцци. У гостей же забивали Тим Штюцле (дубль), Остин Уотсон и Дрейк Батерсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Уотсон (Норрис, Жозеф) – 19:55 (5x5)   1:1 Бертуцци (Зайдер, Рэймонд) – 32:27 (5x4)   1:2 Батерсон (Дель Зотто, Штюцле) – 35:32 (5x5)   1:3 Штюцле (Холден) – 58:55 (en)   1:4 Штюцле – 59:46 (en)
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