«Айлендерс» по буллитам обыграл «Питтсбург», «Оттава» одолела «Детройт»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.



За победителей забивали Зак Паризе (дубль), Джош Бейли (дважды) и решающий буллит реализовал Кайл Палмьери. У гостей же отличились Джейк Гюнцель (дубль), Дэнтон Хайнен и Джефф Картер.

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.



У хозяев заброшенной шайбой отметился Тайлер Бертуцци. У гостей же забивали Тим Штюцле (дубль), Остин Уотсон и Дрейк Батерсон.