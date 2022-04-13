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Две голевые Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Эдмонтона»

Две голевые Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Эдмонтона»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.

За победителей забивали Кевин Фиала (дубль), Райан Хартман (дважды) и Фредерик Годро. У гостей же отличился Леон Драйзайтль.

Примечательно, что у российского нападающего Кирилла Капризова на счету две голевые передачи, у другого россиянина Дмитрия Куликова – одна.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Годро – 05:37 (5x5)   2:0 Фиала (Болди, Куликов) – 23:01 (5x5)   3:0 Фиала – 29:40 (5x5)   4:0 Хартман (Капризов) – 33:12 (5x5)   5:0 Хартман (Бенн, Капризов) – 43:22 (5x5)   5:1 Драйзайтль (Хайман, Бэрри) – 45:39 (5x4)

В параллельном матче в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Маттиас Экхольм.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 0
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джохансен (Экхольм, Форсберг) – 63:18 (3x3)
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