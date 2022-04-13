Две голевые Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Эдмонтона»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.



За победителей забивали Кевин Фиала (дубль), Райан Хартман (дважды) и Фредерик Годро. У гостей же отличился Леон Драйзайтль.



Примечательно, что у российского нападающего Кирилла Капризова на счету две голевые передачи, у другого россиянина Дмитрия Куликова – одна.

В параллельном матче в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил Маттиас Экхольм.