Две голевые Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Эдмонтона»
Поделиться
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.
За победителей забивали Кевин Фиала (дубль), Райан Хартман (дважды) и Фредерик Годро. У гостей же отличился Леон Драйзайтль.
Примечательно, что у российского нападающего Кирилла Капризова на счету две голевые передачи, у другого россиянина Дмитрия Куликова – одна.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Годро – 05:37 (5x5) 2:0 Фиала (Болди, Куликов) – 23:01 (5x5) 3:0 Фиала – 29:40 (5x5) 4:0 Хартман (Капризов) – 33:12 (5x5) 5:0 Хартман (Бенн, Капризов) – 43:22 (5x5) 5:1 Драйзайтль (Хайман, Бэрри) – 45:39 (5x4)
В параллельном матче в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Маттиас Экхольм.
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
06:52
-
06:46
-
06:37
-
06:24
-
06:20
-
06:16
-
06:01
-
05:50
-
05:24
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:41
-
03:47
-
02:50
-
02:24
- 12 апреля 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:24
-
21:05
-
20:35
-
20:25
-
20:12
Партнерский контент