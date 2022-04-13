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Василий Подколзин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом»

Василий Подколзин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом»
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.

В самом начале второго периода, на 2-й минуте, российский нападающий домашней команды Василий Подколзин забросил вторую шайбу для хозяев. Помогли российскому нападающему отметиться голом Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз.

После Петтерссон и сам забил свой гол. А до Подколзина за хозяев забил Бо Хорват.

У гостей же голами отметились Алек Мартинес и Майкл Амадио.

Для Подколзина эта шайба стала 11-й в текущем сезоне. За 71 матч, который он успел провести в текущем сезоне НХЛ, он также успел отдать ещё 9 голевых передач.

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