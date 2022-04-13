Гендиректор «Салавата» рассказал, когда может быть объявлено имя нового главного тренера

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда клуб может объявить имя нового главного тренера.
«В течение плей-офф мы выели разговоры с Томи по поводу продолжения работы. Мы были готовы продолжать и сделали соответствующее предложение. Томи взял паузу в неделю и ровно в срок он сказал то, что сказал сейчас. Пока он не может работать в связи с ситуацией в мире. До конца мы надеялись, что что-то изменится и он останется нашим главным тренером. Нам хотелось продолжать работу с ним. Сейчас мы ведём работу по назначению главного тренера, эта работа в завершающей стадии. Возможно, в ближайшие два дня мы всё сообщим», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее Томи Лямся объявил об уходе из клуба.
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