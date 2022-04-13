Томи Лямся попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся попрощался с болельщиками, игроками и персоналом клуба.
«Я очень благодарен организации и всем людям, работавшим в клубе. Это осуществление моей большой мечты, однажды я хотел возглавить большой клуб — и мне удалось сделать это в Уфе. Благодарю фанатов, которые поддерживали игроков всегда и везде, даже в самые тяжёлые времена, с самого первого дня я ощутил мощную поддержку. В сложные моменты игрокам и тренерам нужно больше поддержки, и я надеюсь, что они продолжат оказывать её», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, ранее специалист объявил об уходе из команды.
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