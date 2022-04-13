Лямся: перед стартом сезона я считал, что это наша сильнейшая команда за это время

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги сезона.



«Это был мой пятый сезон в клубе, и перед его стартом я считал, что это наша сильнейшая команда за это время. Перед сезоном мы внесли изменения в наш стиль игры и в состав, болельщики. Перед сезоном у нас были проблемы с коронавирусом – заболела почти вся команда, неделю не тренировалась. Несмотря на это, мы показали хороший результат, заняли третье место на Востоке.



Были огромные ожидания от матчей плей-офф, но после первого матча некоторые игроки ушли, команду пришлось фактически собирать заново. Наша молодёжь сделала несколько шагов навстречу взрослому хоккею, для них это был настоящий вызов. Наша скамейка без иностранцев, без Антипина, Амирова была очень короткой, но мы переиграли «Сибирь» 4-1, это хороший результат.



В серии с «Трактором» я считаю ключевой пятую игру, мы имели множество моментов, но не смогли выиграть. Мы заслуживали большего в этой серии. Я расстроен тем фактом, что мы не прошли в финал конференции, но я доволен игрой команды, каждый выкладывался на 110%. Этот сезон оставляет после себя много вопросов «а что если», но он уже в прошлом», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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