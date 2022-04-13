Гендиректор «Салавата» подтвердил уход из клуба нападающего Петра Хохрякова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что форвард Пётр Хохряков покинет команду.

«Кто точно покидает команду, не считая Шарыченкова? Пётр Хохряков. Его представители нам сразу сказали, что он уходит из «Салавата». Но это произошло не по каким-то негативным причинам. Он был абсолютно игроком «Салавата», но он принимает самостоятельные решения, которые будут полезны ему и его семьи. Он принял такое решение, и мы хорошо расстались. У нас нет обид или сожалений», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее главный тренер команды Томи Лямся объявил об уходе из клуба.

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