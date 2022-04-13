Кожевников: «Салават» будет другим после ухода иностранцев, но в Уфе своя школа хорошая

Двукратный чемпион мира Александр Кожевников поделился мнением об уходе главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся.



«Уход Лямся – это его дело. Посмотрим, кого они возьмут. Только начался процесс, мы ещё не знаем, кто к ним придёт, может быть, будет усиление. «Салават», конечно, будет другим после отъезда всех иностранцев. У них своя школа хорошая, своих ребят будут развивать. Что сейчас гадать, давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, сегодня, 13 апреля, специалист объявил об уходе из уфимского клуба.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы дошли до четвертьфинала.

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