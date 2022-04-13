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Прошкин: Лямся не добился с «Салаватом» тех результатов, которых от него ждали

Прошкин: Лямся не добился с «Салаватом» тех результатов, которых от него ждали
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Бывший защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал уход Томи Лямся из команды.

«Сложно сказать, является ли уход Лямся потерей для «Салавата», для этого нужно находиться внутри команды и понимать, как он работал, в том числе с молодыми игроками. Считаю, что Козлов и Цулыгин могут заменить Лямся. Они уже были главными тренерами: Козлов – в «Магнитке», Цулыгин – в «Салавате». Они работали под руководством Лямся. Если от него остались какие-то наработки, то они могут дальше их развивать.

Наверное, Лямся не добился тех результатов, которых от него ждали. Нынешний плей-офф не дал показать, мог бы «Салават» без отъезда группы легионеров пройти «Трактор». Команда играла в усечённом составе, но игроки боролись, у них были шансы. Не хватило опыта, который могли бы привнести легионеры», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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