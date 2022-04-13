Прошкин: Лямся не добился с «Салаватом» тех результатов, которых от него ждали

Бывший защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал уход Томи Лямся из команды.
«Сложно сказать, является ли уход Лямся потерей для «Салавата», для этого нужно находиться внутри команды и понимать, как он работал, в том числе с молодыми игроками. Считаю, что Козлов и Цулыгин могут заменить Лямся. Они уже были главными тренерами: Козлов – в «Магнитке», Цулыгин – в «Салавате». Они работали под руководством Лямся. Если от него остались какие-то наработки, то они могут дальше их развивать.
Наверное, Лямся не добился тех результатов, которых от него ждали. Нынешний плей-офф не дал показать, мог бы «Салават» без отъезда группы легионеров пройти «Трактор». Команда играла в усечённом составе, но игроки боролись, у них были шансы. Не хватило опыта, который могли бы привнести легионеры», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 13 апреля 2022
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