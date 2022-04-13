«Моим дочерям нужны деньги». Агент Пулккинена объяснил, почему игрок не покинул «Трактор»
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Хоккейный агент Алеша Пилко рассказал, почему нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен, интересы которого он представляет, не покинул челябинскую команду.
«Звонили Пулккинену, а он такой человек, может быть, вы знаете, он говорит: «Ребята, мне нужно набрать ещё четыре очка, и я получу две зарплаты, моим дочерям нужны эти деньги. До свидания», — сказал Пилко в интервью YouTube-каналу «Хоккейная кухня».
Напомним, челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила в пяти матчах магнитогорскому «Металлургу» (1-4). По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли второе место, уступив именно магнитогорцам.
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