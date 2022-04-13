«Моим дочерям нужны деньги». Агент Пулккинена объяснил, почему игрок не покинул «Трактор»

Хоккейный агент Алеша Пилко рассказал, почему нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен, интересы которого он представляет, не покинул челябинскую команду.



«Звонили Пулккинену, а он такой человек, может быть, вы знаете, он говорит: «Ребята, мне нужно набрать ещё четыре очка, и я получу две зарплаты, моим дочерям нужны эти деньги. До свидания», — сказал Пилко в интервью YouTube-каналу «Хоккейная кухня».

Напомним, челябинская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила в пяти матчах магнитогорскому «Металлургу» (1-4). По итогам регулярного чемпионата челябинцы заняли второе место, уступив именно магнитогорцам.

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