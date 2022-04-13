Фредерик попытался атаковать Тарасенко после свистка, но Владимир опрокинул его. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» произошёл примечательный инцидент.
За шесть минут до конца второго периода нападающий «мишек» Трент Фредерик и форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко активно боролись перед вбрасыванием, толкались и о чём-то яростно говорили. После вбрасывания шайба пришла к игрокам «Бостона» и хоккеист «мишек» вбросил шайбу в чужую зону. Судья остановил встречу. После этого Фредерик попытался применить силовой приём против Тарасенко, но россиянин принял хит и сам опрокинул соперника на лёд. Американца удалили на две минуты за грубую игру.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что в январе Фредерик травмировал российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Тарасенко оформил дубль.
- 13 апреля 2022
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