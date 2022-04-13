«Это называется расизм». Сушинский об отказе финнов делать операцию российскому хоккеисту

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.
«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране.
Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает. Вы посмотрите, кто лает: Эстония, Латвия, Польша и Финляндия. Кому платят, те и лают.
Все перевернётся, как только всё закончится: финны будут такие же смирные и зависеть от России, как они и сейчас зависели. Почему-то все финские игроки ехали сюда, а финские жители ехали в Санкт-Петербург затариваться бензином. Время всё расставит на места. Люди, которые так поступают, — это уже не люди. Либо у них так наболело, что они ждали шанса, и он теперь появился. Во время войны Олимпийские игры проводили — войну останавливали. Здесь уже даже не спорт и не политика, а какие-то человеческие вещи, потому что нельзя больному человеку отказывать в лечении», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 апреля 2022
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