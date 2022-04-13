В Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту

Как сообщили «Чемпионату» в «Салавате Юлаеве», речь в комментарии генерального директора уфимского клуба Рината Баширова, рассказавшего об отказе в операции молодому российскому хоккеисту, шла о Финляндии.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но, исходя из того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — сказал Баширов.