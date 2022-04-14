Никишин — о первой в карьере Олимпиаде: общая картинка получилась довольно смазанной

Защитник «Спартака» и сборной России по хоккею Александр Никишин поделился впечатлениями от первой в карьере Олимпиады.
«Общая картинка Олимпиады получилась довольно смазанной — из-за того, что был карантин. Нельзя было никуда выходить и не было возможности посмотреть, как всё устроено. Все ходили в масках, что вызывало дискомфорт. Гулять можно было только по деревне, но тоже нужно было находиться в масках и думать о безопасности.
Если говорить непосредственно о хоккейном турнире, то всё могло завершиться от одной ошибки — одно неверное действие могло отделить победу от поражения. Всё решали какие-то мелочи, все бились, старались, большие скорости были. Мне была интересна подготовка ребят в тренировочном процессе и к самим матчам. Много чего полезного подсмотрел и запомнил для себя», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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