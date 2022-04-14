Защитник «Спартака» Никишин поделился впечатлениями от совместной работы со Знарком

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился впечатлениями от совместной работы с экс-наставником красно-белых Олегом Знарком.
«Сравнить тренерские подходы Бориса Миронова и Олега Знарка к управлению командой? Их совсем нельзя сравнивать, но вдаваться в конкретику не стану.
Какие главные моменты удалось вынести для себя в профессиональном плане из периода работы со Знарком? Самое главное — это начало. Он в меня поверил и стал подтягивать к первой команде. В тренировочном процессе он всегда меня поддерживал и вселял уверенность. Говорил, что можно делать, а что нельзя, и мне было удобно и комфортно. Это самое важное для молодых игроков, особенно, когда им 17 или даже 18 лет», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 14 апреля 2022
-
10:15
-
09:45
-
09:31
-
09:00
-
08:57
-
08:40
-
08:01
-
07:49
-
07:17
-
06:50
-
06:27
-
06:00
-
05:44
-
05:33
-
05:11
-
04:43
-
04:43
-
04:39
-
03:52
-
03:46
-
00:06
- 13 апреля 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:11
-
22:56
-
22:34
-
22:15
-
21:55
-
21:42
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:45
-
20:37
-
20:26