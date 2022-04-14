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Защитник «Спартака» Никишин поделился впечатлениями от совместной работы со Знарком

Защитник «Спартака» Никишин поделился впечатлениями от совместной работы со Знарком
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Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился впечатлениями от совместной работы с экс-наставником красно-белых Олегом Знарком.

«Сравнить тренерские подходы Бориса Миронова и Олега Знарка к управлению командой? Их совсем нельзя сравнивать, но вдаваться в конкретику не стану.

Какие главные моменты удалось вынести для себя в профессиональном плане из периода работы со Знарком? Самое главное — это начало. Он в меня поверил и стал подтягивать к первой команде. В тренировочном процессе он всегда меня поддерживал и вселял уверенность. Говорил, что можно делать, а что нельзя, и мне было удобно и комфортно. Это самое важное для молодых игроков, особенно, когда им 17 или даже 18 лет», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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