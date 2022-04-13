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Александр Овечкин превзошёл достижение легендарного форварда Ги Лефлёра

Александр Овечкин превзошёл достижение легендарного форварда Ги Лефлёра
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский нападающий провёл 396-ю встречу, в которой набрал не менее двух очков. Он превзошёл достижение легендарного нападающего Ги Лефлёра, поднявшись на единоличное 17-е место в истории лиги по этому показателю. Отметим, что бывший капитан «столичных» Адам Оутс занимает 16-е место с 398 матчами с 2+ очками.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

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