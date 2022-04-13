Александр Овечкин превзошёл достижение легендарного форварда Ги Лефлёра

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский нападающий провёл 396-ю встречу, в которой набрал не менее двух очков. Он превзошёл достижение легендарного нападающего Ги Лефлёра, поднявшись на единоличное 17-е место в истории лиги по этому показателю. Отметим, что бывший капитан «столичных» Адам Оутс занимает 16-е место с 398 матчами с 2+ очками.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.
- 14 апреля 2022
-
00:06
- 13 апреля 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:11
-
22:56
-
22:34
-
22:15
-
21:55
-
21:42
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:45
-
20:37
-
20:26
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:13
-
18:45
-
18:14
-
17:43
-
17:15
-
16:54
-
16:22
-
15:12
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
12:27
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:32
-
11:26