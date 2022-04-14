Георгиев признан лучшим игроком матча с «Филадельфией». Панарин – третья звезда
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26-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан лучшим игроком выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0), в котором ему удалось отразить все 28 бросков.
Вторая звезда матча – финский форвард «синерубашечников» Каапо Какко, оформивший дубль. Замкнул тройку лучших ещё один российский хоккеист – нападающий Артемий Панарин, на счету которого заброшенная шайба.
Всего в нынешнем сезоне Георгиев принял участие в 30 матчах, в которых отражал 89,8% бросков, пропуская в среднем 2,91 шайбы за игру. У Панарина уже 89 (22+67) результативных действий в 70 матчах текущего регулярного чемпионата при коэффициенте полезности «+17» и 18 минутах штрафного времени.
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