Судьи засчитали вторую шайбу Плотникова в ворота СКА после двух видеопросмотров

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит седьмой матч в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 между местным СКА и московским ЦСКА. В концовке второго периода гости ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 39-й минуте дубль оформил нападающий гостей Сергей Плотников. Слепышев объехал ворота и сделал поперечный перевод на Плотникова, который в касание бросил под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После взятия ворот судьи дважды брали видеопросмотр: первый — на пересечение линии ворот, второй — на помеху вратарю. Судьи после видеопросмотра определили, что шайба полностью пересекла линию ворот. Питерцы взяли запрос на помеху вратарю, но всё было в рамках правил. После этого СКА получил штраф 2 минуты.



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