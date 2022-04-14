Олег Знарок возглавит «Ак Барс», Бабенко — помощник. Контракты рассчитаны на один сезон

Олег Знарок станет новым главным тренером казанского «Ак Барса».



В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты рассчитаны сроком на один сезон.



По информации «Чемпионата», подмосковный «Витязь», где ранее работал Бабенко, пока не определился с кандидатурой нового главного тренера.



Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021). Ранее 59-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018), выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 году, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017). Также Знарок возглавлял сборную России по хоккею (2014-2018), с которой стал олимпийским чемпионом — 2018 и чемпионом мира.



Бабенко работал главным тренером «Витязя» с 2021 года.