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Кто станет главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне КХЛ, Билялетдинов, Знарок, Немировски, Скабелка

Какой тренер нужен «Ак Барсу»? У казанцев скудный выбор, а идеальных вариантов просто нет
Родион Власов
Кто станет главным тренером «Ак Барса»
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Свободные маститые специалисты растеряли практику, из системы клуба никого не взять.

«Ак Барс» протянул примерно месяц с объявлением того, что все и так понимали — Дмитрий Квартальнов уйдёт из клуба после вылета в первом раунде. Даже тот факт, что «Ак Барс» вылетел от действующего чемпиона, тренера не спас: казанский клуб весь сезон трясло, «АБ» провалил начало сезона и конец, хотя выглядел очень мощно в его середине. Возможно, Казани помешала коронавирусная пауза — но все эти если теперь остались в прошлом.

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Смена тренера в «Ак Барсе» — дело максимально непривычное. Это связано с пятнадцатилетней эпохой Зинэтулы Билялетдинова, которая воспринимается единым целым, несмотря на его уход в сборную. Два года клубом руководил первый помощник ЗХБ и его фактический аватар Валерий Белов, который не менял стиль своего бывшего руководителя. Сезон-2011/2012 с Владимиром Крикуновым во главе провалился куда-то в дыры коллективной памяти. Если считать Белова и Билялетдинова одной тренерской сущностью, то с 2004-го в клубе работали лишь три босса.

Дмитрий Квартальнов (в костюме)

Дмитрий Квартальнов (в костюме)

Фото: photo.khl.ru

Поиски нового тренера начинаются в момент максимальной ограниченности тренерского рынка: иностранные хоккеисты, наверное, ещё смогут приехать в Россию, если им будут платить в крепкой валюте, а вот руководители — вряд ли. После всплеска начала десятых их количество в КХЛ резко сократилось — Боб Хартли был белой вороной, особенно после ярославского затыка с Мактавишем.

Да и в «Ак Барсе» работал только один иностранец — Владимир Вуйтек, как раз до прихода Билялетдинова в клуб. Чех сделал себе репутацию за счёт работы в Ярославле, но после этого провёл грустный сезон в Казани — в нулевых менеджеры Суперлиги были ещё менее терпеливы, чем сейчас, и Вуйтека убрали.

Сейчас выбор у казанских руководителей не очень-то и велик. Менеджеры КХЛ стали чуть терпеливее, ураган отставок в октябре в последнее время прекратился, поэтому сразу сцапать недавно уволенного тренера не получится. Очевидной кандидатуры на рынке нет — у всех есть свои минусы.

Совсем недавно некоторыми СМИ главным кандидатом на пост в Казани назывался Олег Знарок. Победитель Пхёнчхана за последние 12 месяцев успел потренировать «Динамо» и олимпийскую сборную России — только делал он это исключительно на бумаге, назначения, которые уже вроде бы казались решённым делом, срывались. Кроме этого, осенью бывший босс СКА часто светился в компании Романа Ротенберга, который сделал немало восторженных постов про тренера — на фоне проблем Валерия Брагина возвращение Знарка казалось делом почти решённым. Однако в итоге начальником всего очутился сам Ротенберг.

Олег Знарок (справа)

Олег Знарок (справа)

Фото: photo.khl.ru

Репутация Знарка продолжает работать на тренера, и её не испортил даже неудачный второй сезон в «Спартаке». Первый, в прерванном коронавирусом чемпионате, был вполне на уровне — пятое место, достойная борьба с «Динамо» в первом раунде. Провалы позапрошлого года можно списать на трансферные ошибки — Знарок привёл слишком много своих старых знакомых, уже наевшихся успехами, поэтому особенно не старавшихся.

Назначение Олега Валерьевича в идеологическом плане будет продолжением истории с Билялетдиновым — ЗХБ приходил в Казань абсолютно «динамовским» человеком и во многом продолжил традиции того стиля, который в СССР всегда считался противоположностью «цээсковского» того-самого-советского-хоккея. Но есть большое но: первый помощник и основной тактик штаба Харийс Витолиньш сейчас занят в сборной Латвии и вряд ли пойдёт на совмещение. Знарку нужен будет новый старший тренер — и каким получится новый дуэт, предсказать сложно.

Из менее очевидных кандидатов на пост выделяются Андрей Скабелка и Дэвид Немировски. Проблема первого — кажется, Скабелка не может поддерживать атмосферу в клубах с сильным составом. В «Авангарде» несколько лет назад всё полетело в тартарары ещё на предсезонке. В «Локомотиве» проблемы начались через год — хотя первый был мощным. Учитывая то, что массовый исход игроков из «Ак Барса» годичной давности был во многом связан с проблемами в раздевалке, второго подряд тренера-диктатора клуб не потянет.

Немировски же многими воспринимается тем, что в английском языке называется «one-trick pony». «Торпедо» играло в одно и то же анархическое веселье все четыре года Дэвида Семёновича и в своём развитии за четыре года шага вперёд не сделало — первый сезон с реальными шансами выхода во второй раунд так и остался лучшим. После 3-4 с «Барысом» в 2019-м «Торпедо» выиграло 0 (ноль) матчей в плей-офф.

Есть и другие варианты, но амбиции «Ак Барса» они не тянут. Можно было бы всмотреться в систему клуба, как это иногда делают в НХЛ — но все помощники Квартальнова уволены вместе с ним, «Барс» в ВХЛ провалил сезон. «Ирбис» в МХЛ дошёл до пятой игры полуфинала, но его тренер проводит только второй сезон в качестве главного, в основу подниматься рановато.

Фото: photo.khl.ru

У «Ак Барса» остаётся один вечный джокер, и его имя — Зинэтула Билялетдинов. В своё время он вернулся в клуб после провала в Сочи и с ходу вывел клуб в финал Кубка (пусть это был такой хоккей, от которого хотелось быстро уснуть). Через три года он привёл клуб к чемпионству в тот момент, когда все заранее отдавали трофей СКА или ЦСКА. ЗХБ ушёл из «Ак Барса» через год, когда «Авангард» на фоне чемпиона тактически выглядел клубом из другой вселенной.

До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов До 15 лет играл во дворе, но стал лидером сборной СССР. Каким хоккеистом был Билялетдинов

Билялетдинов — во многом символ надёжности. Такое как раз и нужно в кризисные времена — клуб с ЗХБ точно не провалится. Наверняка это будет не очень весело, но тренер в последние годы отходил от имиджа хмурого молчуна — исполнил буллит на Матче звёзд, снялся в паре промороликов «Ак Барса».

Вопрос в том, надо ли это самому тренеру. Билялетдинову уже 67 лет, он выиграл более-менее всё, что мог, ещё в начале карьеры работал ассистентом в НХЛ. Но в формате кризис-менеджера на сезон — почему бы и нет? А там, возможно, и границы откроются — хотя бы спортивные.

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