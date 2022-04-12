Какой тренер нужен «Ак Барсу»? У казанцев скудный выбор, а идеальных вариантов просто нет

«Ак Барс» протянул примерно месяц с объявлением того, что все и так понимали — Дмитрий Квартальнов уйдёт из клуба после вылета в первом раунде. Даже тот факт, что «Ак Барс» вылетел от действующего чемпиона, тренера не спас: казанский клуб весь сезон трясло, «АБ» провалил начало сезона и конец, хотя выглядел очень мощно в его середине. Возможно, Казани помешала коронавирусная пауза — но все эти если теперь остались в прошлом.

Смена тренера в «Ак Барсе» — дело максимально непривычное. Это связано с пятнадцатилетней эпохой Зинэтулы Билялетдинова, которая воспринимается единым целым, несмотря на его уход в сборную. Два года клубом руководил первый помощник ЗХБ и его фактический аватар Валерий Белов, который не менял стиль своего бывшего руководителя. Сезон-2011/2012 с Владимиром Крикуновым во главе провалился куда-то в дыры коллективной памяти. Если считать Белова и Билялетдинова одной тренерской сущностью, то с 2004-го в клубе работали лишь три босса.

Дмитрий Квартальнов (в костюме) Фото: photo.khl.ru

Поиски нового тренера начинаются в момент максимальной ограниченности тренерского рынка: иностранные хоккеисты, наверное, ещё смогут приехать в Россию, если им будут платить в крепкой валюте, а вот руководители — вряд ли. После всплеска начала десятых их количество в КХЛ резко сократилось — Боб Хартли был белой вороной, особенно после ярославского затыка с Мактавишем.

Да и в «Ак Барсе» работал только один иностранец — Владимир Вуйтек, как раз до прихода Билялетдинова в клуб. Чех сделал себе репутацию за счёт работы в Ярославле, но после этого провёл грустный сезон в Казани — в нулевых менеджеры Суперлиги были ещё менее терпеливы, чем сейчас, и Вуйтека убрали.

Сейчас выбор у казанских руководителей не очень-то и велик. Менеджеры КХЛ стали чуть терпеливее, ураган отставок в октябре в последнее время прекратился, поэтому сразу сцапать недавно уволенного тренера не получится. Очевидной кандидатуры на рынке нет — у всех есть свои минусы.

Совсем недавно некоторыми СМИ главным кандидатом на пост в Казани назывался Олег Знарок. Победитель Пхёнчхана за последние 12 месяцев успел потренировать «Динамо» и олимпийскую сборную России — только делал он это исключительно на бумаге, назначения, которые уже вроде бы казались решённым делом, срывались. Кроме этого, осенью бывший босс СКА часто светился в компании Романа Ротенберга, который сделал немало восторженных постов про тренера — на фоне проблем Валерия Брагина возвращение Знарка казалось делом почти решённым. Однако в итоге начальником всего очутился сам Ротенберг.

Олег Знарок (справа) Фото: photo.khl.ru

Репутация Знарка продолжает работать на тренера, и её не испортил даже неудачный второй сезон в «Спартаке». Первый, в прерванном коронавирусом чемпионате, был вполне на уровне — пятое место, достойная борьба с «Динамо» в первом раунде. Провалы позапрошлого года можно списать на трансферные ошибки — Знарок привёл слишком много своих старых знакомых, уже наевшихся успехами, поэтому особенно не старавшихся.

Назначение Олега Валерьевича в идеологическом плане будет продолжением истории с Билялетдиновым — ЗХБ приходил в Казань абсолютно «динамовским» человеком и во многом продолжил традиции того стиля, который в СССР всегда считался противоположностью «цээсковского» того-самого-советского-хоккея. Но есть большое но: первый помощник и основной тактик штаба Харийс Витолиньш сейчас занят в сборной Латвии и вряд ли пойдёт на совмещение. Знарку нужен будет новый старший тренер — и каким получится новый дуэт, предсказать сложно.

Из менее очевидных кандидатов на пост выделяются Андрей Скабелка и Дэвид Немировски. Проблема первого — кажется, Скабелка не может поддерживать атмосферу в клубах с сильным составом. В «Авангарде» несколько лет назад всё полетело в тартарары ещё на предсезонке. В «Локомотиве» проблемы начались через год — хотя первый был мощным. Учитывая то, что массовый исход игроков из «Ак Барса» годичной давности был во многом связан с проблемами в раздевалке, второго подряд тренера-диктатора клуб не потянет.

Немировски же многими воспринимается тем, что в английском языке называется «one-trick pony». «Торпедо» играло в одно и то же анархическое веселье все четыре года Дэвида Семёновича и в своём развитии за четыре года шага вперёд не сделало — первый сезон с реальными шансами выхода во второй раунд так и остался лучшим. После 3-4 с «Барысом» в 2019-м «Торпедо» выиграло 0 (ноль) матчей в плей-офф.

Есть и другие варианты, но амбиции «Ак Барса» они не тянут. Можно было бы всмотреться в систему клуба, как это иногда делают в НХЛ — но все помощники Квартальнова уволены вместе с ним, «Барс» в ВХЛ провалил сезон. «Ирбис» в МХЛ дошёл до пятой игры полуфинала, но его тренер проводит только второй сезон в качестве главного, в основу подниматься рановато.

Фото: photo.khl.ru

У «Ак Барса» остаётся один вечный джокер, и его имя — Зинэтула Билялетдинов. В своё время он вернулся в клуб после провала в Сочи и с ходу вывел клуб в финал Кубка (пусть это был такой хоккей, от которого хотелось быстро уснуть). Через три года он привёл клуб к чемпионству в тот момент, когда все заранее отдавали трофей СКА или ЦСКА. ЗХБ ушёл из «Ак Барса» через год, когда «Авангард» на фоне чемпиона тактически выглядел клубом из другой вселенной.

Билялетдинов — во многом символ надёжности. Такое как раз и нужно в кризисные времена — клуб с ЗХБ точно не провалится. Наверняка это будет не очень весело, но тренер в последние годы отходил от имиджа хмурого молчуна — исполнил буллит на Матче звёзд, снялся в паре промороликов «Ак Барса».

Вопрос в том, надо ли это самому тренеру. Билялетдинову уже 67 лет, он выиграл более-менее всё, что мог, ещё в начале карьеры работал ассистентом в НХЛ. Но в формате кризис-менеджера на сезон — почему бы и нет? А там, возможно, и границы откроются — хотя бы спортивные.