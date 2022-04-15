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«Оттава» одолела «Бостон», «Каролина» уступила «Детройту»

«Оттава» одолела «Бостон», «Каролина» уступила «Детройту»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.

На 7-й минуте за хозяев открыл счёт Марк Маклафин. На 20-й минуте удвоил преимущество Йесспер Фрёден. Через минуту одну шайбу отыграл Брэди Ткачук. Потом на 30-й минуте сравнял Джош Норрис, а на 31-й минуте Тим Штюцле установил финальный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маклафлин (Фолиньо, Лазар) – 06:36 (5x5)   2:0 Фрёден (Грызлик, Холл) – 19:01 (5x5)   2:1 Ткачук (Штюцле) – 20:47 (5x5)   2:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 29:30 (5x3)   2:3 Штюцле (Ткачук) – 30:27 (5x4)

В параллельном матче в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.

Первы гол Мориц Зайдер забил на 40-й минуте. На 44-й минуте удвоил преимущество Адам Эрни, а на 54-й минуте финальный гол забил Филип Задина.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Зайдер (Ларкин, Бертуцци) – 39:47 (5x4)   0:2 Эрни (Стивенс) – 43:01 (5x5)   0:3 Задина (Гронек) – 53:32 (5x5)
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