«Оттава» одолела «Бостон», «Каролина» уступила «Детройту»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.



На 7-й минуте за хозяев открыл счёт Марк Маклафин. На 20-й минуте удвоил преимущество Йесспер Фрёден. Через минуту одну шайбу отыграл Брэди Ткачук. Потом на 30-й минуте сравнял Джош Норрис, а на 31-й минуте Тим Штюцле установил финальный счёт.

В параллельном матче в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.



Первы гол Мориц Зайдер забил на 40-й минуте. На 44-й минуте удвоил преимущество Адам Эрни, а на 54-й минуте финальный гол забил Филип Задина.