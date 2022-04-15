«Оттава» одолела «Бостон», «Каролина» уступила «Детройту»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
На 7-й минуте за хозяев открыл счёт Марк Маклафин. На 20-й минуте удвоил преимущество Йесспер Фрёден. Через минуту одну шайбу отыграл Брэди Ткачук. Потом на 30-й минуте сравнял Джош Норрис, а на 31-й минуте Тим Штюцле установил финальный счёт.
В параллельном матче в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.
Первы гол Мориц Зайдер забил на 40-й минуте. На 44-й минуте удвоил преимущество Адам Эрни, а на 54-й минуте финальный гол забил Филип Задина.
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