Василий Подколзин заработал три очка за 4 минуты в матче с «Аризоной»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Аризону Койотс».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 6:1.



На 36-й минуте матча российский нападающий хозяев Василий Подколзин открыл для себя счёт голам в этом матче. Россиянин забил благодаря пасам Джей Ти Миллера и Куинна Хьюза.



Уже через 14 секунд Подколзин отдал голевую передачу на своего партнёра. Конор Гарланд замкнул пас россиянина.



На 40-й же минуте Подколзин оформил дубль после передачи всё того же Джей Ти Миллера. Таким образом, Подколзин заработал три очка за четыре минуты матча.

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