Гендиректор «Трактора» — о судьбе Кравцова: сейчас всё зависит от самого Виталия
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о будущем нападающего Виталия Кравцова, права на котогоро принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Что будет с Кравцовым? В большей степени сейчас всё зависит от самого Виталия, потому что клуб делает всё возможное, чтобы он заключил контракт как минимум на следующий год. Пока идёт деловое общение с его агентами относительно продления контракта», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В регулярном чемпионате КХЛ-2021/2022 Кравцов принял участие в 19 матчах за «Трактор», набрав 13 (6+7) очков при показателе полезности "+4". В плей-офф 22-летний форвард провёл 15 встреч, забросив семь шайб и отдав три передачи при полезности "-3".
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