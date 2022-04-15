В «Тракторе» ответили на вопрос, сможет ли тренерский штаб сохраниться в прежнем составе

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о сохранении тренерского штаба клуба на следующий сезон КХЛ.



«Останутся ли находящиеся за пределами России Ячменёв и Гончар в тренерском штабе «Трактора»? Мне кажется, что сейчас преждевременно говорить об этом. Это должна быть детальная работа. В первую очередь всё нужно обсудить с Анваром Гатиятулиным. По горячим следам такие кадровые решения – кто останется, кто не останется – не хотелось бы сейчас обсуждать. В целом работа тренерского штаба заслуживает положительной оценки.



Команда сделала шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. Кем же это обеспечивалось, если не тренерским штабом. Знаю, как много времени весь тренерский корпус проводит на арене и с какой сумасшедшей самоотдачей они работают. И этот результат совсем не случаен. Сейчас не хотел бы говорить о каких-то решениях», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Далее журналист уточнил свой вопрос: «Мой вопрос звучал в иной плоскости. Я хотел спросить, сможет ли тот же Ячменёв приехать сюда снова».



Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос.



«Вчера перед отъездом разговаривал с Симо Вехвиляйненом (тренером вратарей. – Прим. «Чемпионата»), у него есть желание вернуться, но будем действовать по ситуации. То же самое касается и Виталия Ямченёва. Он озвучит своё решение после обсуждения вопросов с семьёй», — добавил Гатиятулин.