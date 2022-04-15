КХЛ назвала имена лучших хоккеистов полуфиналов Кубка Гагарина — 2022

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших игроков полуфиналов Кубка Гагарина — 2022.
Лучшим вратарём впервые по итогам раунда плей-офф признан Иван Федотов (ЦСКА), одержавший четыре победы в семи матчах серии. По воротам Федотова был нанесён 191 бросок, из которых он отразил 93,72%, коэффициент надёжности составил 1,73. В седьмом матче серии (3:0) Федотов впервые сыграл на ноль в плей-офф.
Лучшим защитником впервые по итогам раунда плей-офф признан Лоуренс Пилут («Трактор»), набравший 5 (0+5) баллов в пяти матчах серии. Пилут не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Защитник совершил три силовых приёма, заблокировал три броска и дважды на нём нарушали правила.
Лучшим нападающим впервые по итогам раунда плей-офф признан Максим Соркин (ЦСКА), набравший 5 (4+1) очков в семи матчах серии. Соркин завершил только один из семи матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В третьем матче серии (6:2) Соркин сделал дубль, также на его счету три силовых приёма.
Лучшим новичком впервые по итогам раунда плей-офф признан Марат Хуснутдинов (СКА), отдавший одну результативную передачу в семи матчах серии. Молодой нападающий совершил восемь силовых приёмов, заблокировал девять бросков и дважды на нем нарушали правила.
- 15 апреля 2022
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