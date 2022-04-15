Два чернокожих арбитра отработали на одном матче НХЛ впервые в истории

Два чернокожих арбитра впервые в истории отработали на одном матче Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, в судейскую бригаду, обслуживавшую матч «Чикаго Блэкхоукс» – «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, бул.), входил главный судья Джордан Самуэльс-Томас и лайнсмен Шандор Альфонсо.
31-летний Самуэльс-Томас дебютировал в НХЛ, став первым чернокожим главным судьёй с 2004 года.
«Это было очень весело. Когда ты растёшь, то ты мечтаешь оказаться в НХЛ. Мне 31 год, это была работа длинною во всю жизнь. Вся моя семья была здесь, на трибунах, как и друзья, и все, кто был со мной на этом пути. Так что особенно приятно разделить с ними этот момент», — сказал Самуэльс-Томас.
Отмечается, что судья вышел на лёд под 42-м номером, который носил Джеки Робинсон – первый чернокожий бейсболист в истории MLB.
«Возможность носить номер Джеки — особенная, раньше я делал это как игрок, а теперь как официальное лицо. Я бы хотел сохранить этот номер навсегда», — добавил главный судья встречи.
- 15 апреля 2022
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