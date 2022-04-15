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Тренер «Айлендерс»: у Овечкина такие мощные кисти, что он может послать шайбу куда угодно

Тренер «Айлендерс»: у Овечкина такие мощные кисти, что он может послать шайбу куда угодно
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Сравнение с Овечкиным? Очевидно, что самое главное у них — это бросок. Ови немного другой. Он обладает полущелчком, этим броском с кистей. Сложно прочитать, куда полетит шайба после броска Овечкина, это реально так. У него настолько мощные запястья, что он может послать шайбу куда угодно. Он действительно не видит большого трафика перед собой. У него есть зрение, которое видит всё, кроме этого трафика, поэтому он всегда нацелен на эти точки», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Тротц работал вместе с Овечкиным в «Вашингтоне» и со «столичными» выиграл Кубок Стэнли.

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